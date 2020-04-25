Путин недоволен тем, что банки затягивают помощь населению и бизнесу

Президент России Владимир Путин провел селекторное совещание с членами правительства и руководителями крупнейших российских банков по вопросам банковского кредитования экономики. Глава государства выразил недовольство медленным внедрением принятых мер. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

По словам Путина важно не только донести до граждан страны, какие меры принимаются для сохранения стабильной экономической ситуации, но и заняться их эффективной реализацией. А за это отвечает правительство России.

Владимир Путин,

президент России:

Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели — льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это далеко не единичные случаи.

Таким образом Путин дал понять банкирам, что недоволен их бюрократическими проволочками. Он дал указание правительству «внимательно проанализировать ситуацию, вместе с Центральным банком оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу».

При этом Путин дал конкретную установку банковскому сектору. «Все инструменты поддержки, включая банковские продукты, льготные программы, должны быть максимально доступны для тех граждан и предприятий, для которых они и предназначены», — отметил президент.

Андрей Белоусов , Владимир Путин , Антон Силуанов , Эльвира Набиуллина. kremlin.ru

Вице-премьер Андрей Белоусов в ответном выступлении постарался немного защитить банковское сообщество, указав на то, что «банкиры абсорбируют сегодня все риски экономики».

Он подчеркнул, что сегодня видны тенденции ухудшения качества кредитного портфеля, который в России составляет 42 трлн рублей. Примерно треть этого портфеля составляют кредиты предприятий из проблемных отраслей.

Вторая тревожная тенденция, по мнению Белоусова, это увеличение государственного заимствования до 12 трлн рублей.

В-третьих, Белоусов подчеркнул, что выполнения программы антикризисных правительственных мер все равно потребует финансовой помощи от банкиров. Таким образом, они не останутся в стороне от поддержки экономики.

Отдельное внимание было уделено реализации программы выдачи беспроцентных кредитов предприятиям на выплату зарплаты. Белоусов доложил, что на нее подано уже 11,5 тыс. заявок на общую сумму на 27,5 млрд рублей. Из них одобрена примерно половина — на 13,6 млрд рублей.

На вопрос «почему так мало?», вице-премьер ответил: потому что банки попросту не успевают обрабатывать такой поток заявок, но практически все заявки будут удовлетворены.