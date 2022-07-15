Путин ограничил вывоз красной икры в багаже и ручной клади

Гражданам разрешается провозить на самолете в багаже или ручной клади икру непромышленного изготовления не более 10 кг на одного человека.
Речь идет о продукте без заводской упаковки и без маркировки.
Таким образом власти решили бороться с каналами транспортировки браконьерской икры в целях сохранения биоресурсов, пишет bfm.ru.
Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Цифра
По данным Россельхознадзора, граждане перевозят в багаже более 500 тонн икры ежегодно.
Ранее кремлевский шеф-повар рассказал о «блинных предпочтениях» лидеров.