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Экономика

Путин ограничил вывоз красной икры в багаже и ручной клади

Президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее парламентом закон об эксперименте по ограничению вывоза красной икры с Камчатки в багаже.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
kremlin.ru

Гражданам разрешается провозить на самолете в багаже или ручной клади икру непромышленного изготовления не более 10 кг на одного человека.

Речь идет о продукте без заводской упаковки и без маркировки.

Таким образом власти решили бороться с каналами транспортировки браконьерской икры в целях сохранения биоресурсов, пишет bfm.ru.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Цифра

По данным Россельхознадзора, граждане перевозят в багаже более 500 тонн икры ежегодно.

Ранее кремлевский шеф-повар рассказал о «блинных предпочтениях» лидеров.

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