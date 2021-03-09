Кремлевский шеф-повар рассказал о «блинных предпочтениях» лидеров

Советские лидеры Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев любили блины, рассказал « Вечерней Москве » кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин. На Масленицу в Кремле всегда готовят это блюдо и подают его с рыбой и икрой, а также медом и сметаной.

А вот Сталин предпочитал блины с вареньем из грецких орехов и кизила — их подавала бабушка шеф-повара, работавшая поваром на даче советского вождя.

Брежневу нравились сдобные блины на дрожжах — толстые и «ноздрястые».

«Любил он их есть с черной икоркой, под „Зубровочку“», — раскрыл его предпочтения Галкин.

Горбачев же заказывал тонкие блины с топленым маслом и сметаной и ел их с икрой и семгой. Для него везли лучшую рыбу из Мурманска, пишет Lenta.ru.

Масленичная неделя в этом году продлится до 14 марта.

Искусный кулинар

В 2018 году президент РФ Владимир Путин напек блинов с красной икрой на «Улице Дальнего Востока».

В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» повара предложили Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский и китайский лидеры с энтузиазмом принялись печь блины и дегустировать свои кулинарные творения вприкуску с черной и красной икрой и под водочку.