Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 марта -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Кремлевский шеф-повар рассказал о «блинных предпочтениях» лидеров

Советские лидеры Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев любили блины, рассказал «Вечерней Москве» кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин. На Масленицу в Кремле всегда готовят это блюдо и подают его с рыбой и икрой, а также медом и сметаной.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
kremlin.ru

А вот Сталин предпочитал блины с вареньем из грецких орехов и кизила — их подавала бабушка шеф-повара, работавшая поваром на даче советского вождя.

Брежневу нравились сдобные блины на дрожжах — толстые и «ноздрястые».

«Любил он их есть с черной икоркой, под „Зубровочку“», — раскрыл его предпочтения Галкин.

Горбачев же заказывал тонкие блины с топленым маслом и сметаной и ел их с икрой и семгой. Для него везли лучшую рыбу из Мурманска, пишет Lenta.ru.

Масленичная неделя в этом году продлится до 14 марта.

Искусный кулинар

В 2018 году президент РФ Владимир Путин напек блинов с красной икрой на «Улице Дальнего Востока».

В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» повара предложили Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский и китайский лидеры с энтузиазмом принялись печь блины и дегустировать свои кулинарные творения вприкуску с черной и красной икрой и под водочку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость