Путин остался недоволен «Роскосмосом» и потребовал отчитаться о ряде программ

Путину не понравилось, как руководство госкорпорации занималось космическими программами.
По словам президента, «Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, которые направлены на разработку ракет комплекса сверхтяжелого класса и создание космической группировки в рамках проекта «Сфера».
«Однако, как я вижу, представленная информация указывает, что настоящие программы до настоящего времени не утверждены», — заметил Путин.
Президент потребовал быстрее решить эти вопросы, а также остался недоволен темпами уточнения бюджета в госкорпорации.
Кроме того, глава государства напомнил организации о необходимости сформировать согласованную позицию по вопросу финансирования космической программы на 2016−2025 годы, пишет Lenta.ru.
В апреле руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказывал о поставленной Владимиром Путиным задаче покорения планет.