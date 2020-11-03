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Экономика

Путин остался недоволен «Роскосмосом» и потребовал отчитаться о ряде программ

Президент РФ Владимир Путин потребовал от «Роскосмоса» отчитаться о ряде космических программ. Об этом он заявил во время видеовстречи с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщает REGNUM.

Владимир Путин и Дмитрий Рогозин.
Владимир Путин и Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

Путину не понравилось, как руководство госкорпорации занималось космическими программами.

По словам президента, «Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, которые направлены на разработку ракет комплекса сверхтяжелого класса и создание космической группировки в рамках проекта «Сфера».

«Однако, как я вижу, представленная информация указывает, что настоящие программы до настоящего времени не утверждены», — заметил Путин.

Президент потребовал быстрее решить эти вопросы, а также остался недоволен темпами уточнения бюджета в госкорпорации.

Кроме того, глава государства напомнил организации о необходимости сформировать согласованную позицию по вопросу финансирования космической программы на 2016−2025 годы, пишет Lenta.ru.

В апреле руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказывал о поставленной Владимиром Путиным задаче покорения планет.

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