Путин подсчитал, сколько в России людей среднего класса

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу, пишет РБК. Такую большую цифру он объяснил методикой расчета.

Президент посоветовал не сравнивать средний класс в России и странах Запада. Глава государства объяснил, что исходит из методики Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

МРОТ в России составляет чуть больше 11 тыс. рублей, а значит, средний класс — это все люди, которые получают примерно от 17 тыс. рублей. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", — сказал глава государства.

Путин согласился, что «средний класс в каждой стране разный», а потому нельзя сравнивать ситуацию в России с уровнем жизни во Франции, Германии или США.

В прошлогоднем докладе Высшей школы экономики эксперты пришли к выводу, что средний класс составляет 38% россиян, а к его ядру можно причислить лишь 7% граждан. К нему автор исследования причислила людей, у которых есть подчиненные на работе, загородный дом или крупные сбережения.

Швейцарский банк Credit Suisse в 2015 году предположил, что к среднему классу можно отнести тех россиян, чей доход превышает 18 тыс. долларов в год. Тогда этим требованиям отвечали лишь 4% граждан.