Путин подвел итоги коронавирусного года и рассказал о росте зарплаты

Отвечая на вопрос одной из журналисток, глава государства сравнил этот год с погодой. «Как погода. И плюсы есть, и минусы… Всех нас беспокоит пандемия новой коронавирусной инфекции. Это характерно для всего мира. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Это и локдауны, и сокращение производства, перевозок, сокращение рабочих мест, доходов».
При этом Путин обратил внимание на то, что при всем огромном количестве проблем с которыми столкнулась Россия, «мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики и системой здравоохранения».
Далее президент отметил, что падение ВВП в стране составило 3,6%. «Это меньше, чем во всех ведущих странах Европы, меньше чем в Соединенных Штатах Америки», — подчеркнул глава государства.
Также, по словам Путина, в России на 3% просело промышленное производство.
При этом, как отметил президент, производство в сельском хозяйстве на данный момент показывает рост на 1,8%, а по году этот показатель может составить 2%.
По словам Путина, устойчивой остается финансовая система страны — прибыль банков составила 1 триллион 300 миллиардов рублей.
Кроме того, президент рассказал о росте зарплат в стране. При этом он обратился к россиянам: «Прошу граждан на меня сердиться». Как отметил Путин, усредненная цифра, связанная с ростом заработных плат в стране, составляет 1,5%.
Но в то же время в стране фиксируется падение реальных располагаемых доходов — около 3%.