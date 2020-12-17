Путин подвел итоги коронавирусного года и рассказал о росте зарплаты

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции 17 декабря высказался о том, каким был уходящий 2020 год.

Отвечая на вопрос одной из журналисток, глава государства сравнил этот год с погодой. «Как погода. И плюсы есть, и минусы… Всех нас беспокоит пандемия новой коронавирусной инфекции. Это характерно для всего мира. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Это и локдауны, и сокращение производства, перевозок, сокращение рабочих мест, доходов».

При этом Путин обратил внимание на то, что при всем огромном количестве проблем с которыми столкнулась Россия, «мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики и системой здравоохранения».

Далее президент отметил, что падение ВВП в стране составило 3,6%. «Это меньше, чем во всех ведущих странах Европы, меньше чем в Соединенных Штатах Америки», — подчеркнул глава государства.

Также, по словам Путина, в России на 3% просело промышленное производство.

Пресс-конференция Владимира Путина. Пресс-служба Кремля.

При этом, как отметил президент, производство в сельском хозяйстве на данный момент показывает рост на 1,8%, а по году этот показатель может составить 2%.

По словам Путина, устойчивой остается финансовая система страны — прибыль банков составила 1 триллион 300 миллиардов рублей.

Кроме того, президент рассказал о росте зарплат в стране. При этом он обратился к россиянам: «Прошу граждан на меня сердиться». Как отметил Путин, усредненная цифра, связанная с ростом заработных плат в стране, составляет 1,5%.

Но в то же время в стране фиксируется падение реальных располагаемых доходов — около 3%.