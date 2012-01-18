Путин пообещал выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Такое заявление Путин сделал на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

Путин рассказал, что проснулся сегодня и придумал - в год 75-летия Победы ветераны ВОВ получат по 75 тысяч рублей pic.twitter.com/kr1pLnuK0C — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 જાન્યુઆરી, 2020

«Сегодня встал, думал об этом. Пока сюда ехал мне пришла в голову простая нехитрая мысль. У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем <…> помощь, связанную с этой датой. По 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что обычно к годовщине Победы выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тысяч — труженикам тыла. Но в эту знаменательную дату можно и больше.