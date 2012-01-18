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Экономика

Путин пообещал выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург пообещал денег всем ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин встретился с российскими ветеранами – участниками Великой Отечественной войны. Уистерам, 6 июня 2014 года.
Владимир Путин встретился с российскими ветеранами – участниками Великой Отечественной войны. Уистерам, 6 июня 2014 года.
kremlin.ru

Такое заявление Путин сделал на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

«Сегодня встал, думал об этом. Пока сюда ехал мне пришла в голову простая нехитрая мысль. У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем <…> помощь, связанную с этой датой. По 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что обычно к годовщине Победы выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тысяч — труженикам тыла. Но в эту знаменательную дату можно и больше.

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