Путин поручил разработать план по достижению целей национального масштаба

Помимо этого, глава государства поручил скорректировать нацпроекты и государственные программы для приведения их в соответствие с единым планом. Эта работа должна быть завершена до 1 апреля.

Единый план по достижению национальных целей на ближайшие десять лет был разработан кабинетом министров в 2020 году. В декабре президент предложил взять его за основу и доработать с учетом итогов минувшего года.

Документ объединяет национальные цели, проекты и государственные программы, на которые в ближайшие три года направят свыше 39 трлн рублей, пишет Lenta.ru.

Проект плана отправят на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию.