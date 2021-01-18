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Экономика

Путин поручил разработать план по достижению целей национального масштаба

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину доработать к 1 февраля проект единого плана по достижению национальных целей, пишет РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Пресс-служба президента РФ

Помимо этого, глава государства поручил скорректировать нацпроекты и государственные программы для приведения их в соответствие с единым планом. Эта работа должна быть завершена до 1 апреля.

Единый план по достижению национальных целей на ближайшие десять лет был разработан кабинетом министров в 2020 году. В декабре президент предложил взять его за основу и доработать с учетом итогов минувшего года.

Документ объединяет национальные цели, проекты и государственные программы, на которые в ближайшие три года направят свыше 39 трлн рублей, пишет Lenta.ru.

Проект плана отправят на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию.

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