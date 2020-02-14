Путин «приказал» потратить на голосование по Конституции не меньше, чем на выборы президента

Президент России Владимир Путин определился с объемом средств, которые выделят на подготовку к голосованию по изменениям в Конституции, сообщил на своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

Организацию подготовки проведения общероссийского голосования Путин возложил на ЦИК РФ.

«Объем средств на подготовку голосования по поправкам в Конституцию РФ не может быть меньше суммы, выделенной на выборы президента в 2018 году», — написал Соловьев со ссылкой на распоряжение главы государства.

Напомним, бюджет выборов президента в 2018 году ЦИК утвердил в декабре 2017 года. В плане распределения средств на финансовое обеспечение президентской кампании значилось — 17,69 млрд рублей.

Такая сумма стала рекордной. Это почти на 3 млрд рублей больше, чем планировали в 2016 году. Рост расходов связали в том числе с увеличением срока работы избирательных комиссий.

В 2012 году президентская кампания обошлась государству в 10,37 млрд рублей, в 2008 году — 4,93 млрд, в 2004 году — 2,56 млрд.

Конституция России. culture.ru.

Ранее сообщалось, что голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день, который объявят выходным.

В качестве основной даты в Кремле рассматривают 22 апреля.

Как пояснили источники РБК, близкие к администрации президента, 22 апреля — и дата красивая, и будний день, и на стыке других праздников, включая религиозные, и до дачного сезона.

В Кремле полагают, что все эти плюсы не будут отвлекать россиян от голосования и явка станет максимальной.