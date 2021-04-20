Путин призвал эффективно использовать каждый рубль и сообщил о новых мерах поддержки россиян

Сейчас прорабатываются новые меры, которые должны дать максимальный результат по поддержке экономики страны и людей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке его обращения к парламенту.
«Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, и чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам», — заявил Путин.
Каждый рубль должен эффективно использоваться и пойти на пользу развития экономики и каждого конкретного нуждающегося человека, уверен глава государства, пишет ura.ru.
Ежегодное послание президента Федеральному собранию состоится 21 апреля. А уже 22 апреля Владимир Путин выступит на Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции.