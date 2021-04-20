20 апреля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Путин призвал эффективно использовать каждый рубль и сообщил о новых мерах поддержки россиян

Главной темой послания Федеральному собранию станут социальные вопросы.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Сейчас прорабатываются новые меры, которые должны дать максимальный результат по поддержке экономики страны и людей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке его обращения к парламенту.

«Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, и чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам», — заявил Путин.

Каждый рубль должен эффективно использоваться и пойти на пользу развития экономики и каждого конкретного нуждающегося человека, уверен глава государства, пишет ura.ru.

Ежегодное послание президента Федеральному собранию состоится 21 апреля. А уже 22 апреля Владимир Путин выступит на Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость