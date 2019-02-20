Президент России призвал решить проблему утилизации мусора и «избавиться от мутных структур»

Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал, что простое «повышение платы за вывоз мусора — это не работа», и что обращение с коммунальным отходами требует решения.

Проблемами мусора главе государства несколько лет назад пришлось заняться лично, когда на прямую линию стали поступать жалобы граждан, которым довелось жить рядом с растущими свалками бытовых отходов.

Владимир Путин,

президент РФ:

Обращаюсь к представителям власти всех уровней. Делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан — абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, но эти трудные вопросы обязательно надо решать.

С этого года по стране началось внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава государства призвал навести порядок в отрасли, избавить ее от «мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придется».

В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет — и все остальные, заявил Владимир Путин. Доля обработки отходов должна вырасти до 60%, сейчас она составляет 8−9%.