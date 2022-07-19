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Экономика

Путин: проект по развитию микроэлектроники в РФ пришлось перезагружать

Проект по развитию отрасли микроэлектроники в России пришлось начинать заново, заявил в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
kremlin.ru

Реплика прозвучала в контексте «скромных», по словам президента, результатов «Ростеха».

«Знаю, сейчас коллеги будут говорить, что финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит, — в том числе по проектам создания сетей 5G, развитию производства оборудования для внедрения интернета вещей. А проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году», — сказал российский лидер.

Подробностей о проекте он не привел, пишет bfm.ru.

Как отметил Путин на совещании, «создание сквозных технологий в России нельзя назвать полностью успешным». Из 13 направлений, по его словам, пять не реализованы, а по некоторым не будут достигнуты целевые показатели.

Однако есть и плюсы.

По словам президента, у Сбербанка есть прогресс в области искусственного интеллекта, у РЖД — по направлению квантовых коммуникаций, у «Росатома» — в области композиционных материалов.

«Владимир Владимирович дал очень расплывчатый комментарий на эту тему. Я думаю, что связано с тем, что мы не импортозаместились. Если раньше получалось много чего завозить, то сейчас по многим компонентам нам ограничили поставки. Причем если раньше речь шла о каких-то реально передовых или высокоточных компонентах, то сейчас в перечне санкций идут уже даже вещи не промышленного, а уже бытового сегмента», — говорит руководитель СКБ «Робототехника» в НИУ «Московский институт электронной техники» Станислав Шепелев.

На заседании совета Путин также поручил за две недели согласовать проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств.

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