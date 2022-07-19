Путин поручил за две недели согласовать проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Президент РФ Владимир Путин поручил за две недели завершить согласование между ведомствами нюансов, касающихся эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств.

Глава государства заявил об этом после докладов профильных ведомств на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает ТАСС.

Президент попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина доложить о том, какое решение будет принято.

Разногласия

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что законопроект об онлайн-продаже рецептурных препаратов был подготовлен Минэкономразвития (МЭР), но при его согласовании возникли разногласия.

Он уточнил — со стороны Минздрава вопрос заключается в перечне препаратов, которые будут разрешены к онлайн-продаже.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что, согласно позиции МЭР, список запрещенных к онлайн-продаже лекарств будет закреплен в законе, но сами по себе подходы и опыт в сфере такого обращения препаратов уже есть.

«На самом деле, спор идет, по большому счету, за форму», — считает он.

По мнению министра, в этой ситуации нужно взвешивать риски, но спокойно запускать инструмент экспериментальных правовых режимов, пишет bfm.ru.

Дистанционная торговля

В России дистанционная торговля безрецептурными лекарствами разрешена с апреля 2020 года. В июне Минэкономики разработало поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», согласно которым рецептурные лекарства можно будет продавать посредством онлайн-торговли.

Между тем контроль за спиртосодержащими лекарствами усилят в России.