Путин поручил за две недели согласовать проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Глава государства заявил об этом после докладов профильных ведомств на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает ТАСС.
Президент попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина доложить о том, какое решение будет принято.
Разногласия
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что законопроект об онлайн-продаже рецептурных препаратов был подготовлен Минэкономразвития (МЭР), но при его согласовании возникли разногласия.
Он уточнил — со стороны Минздрава вопрос заключается в перечне препаратов, которые будут разрешены к онлайн-продаже.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что, согласно позиции МЭР, список запрещенных к онлайн-продаже лекарств будет закреплен в законе, но сами по себе подходы и опыт в сфере такого обращения препаратов уже есть.
«На самом деле, спор идет, по большому счету, за форму», — считает он.
По мнению министра, в этой ситуации нужно взвешивать риски, но спокойно запускать инструмент экспериментальных правовых режимов, пишет bfm.ru.
Дистанционная торговля
В России дистанционная торговля безрецептурными лекарствами разрешена с апреля 2020 года. В июне Минэкономики разработало поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», согласно которым рецептурные лекарства можно будет продавать посредством онлайн-торговли.
Между тем контроль за спиртосодержащими лекарствами усилят в России.