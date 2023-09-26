26 сентября
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Экономика

Путин проиндексировал зарплаты президенту, премьеру и министрам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором говорится об индексации заработной платы некоторым категориям россиян.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Так, с 1 октября зарплаты президента, председателя правительства, министров и руководителей отдельных ведомств проиндексируют на 5,5%, указывает Газета.Ru.

Мера распространяется также зампредседателя Совета безопасности.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин заявил, что доходы россиян довольно скромные. По словам президента, ключевой индикатор развития экономики — это динамика доходов граждан.

Между тем сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае выросла более чем на 20%.

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