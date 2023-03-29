Владимир Путин сообщил о росте реальных зарплат в стране

По словам президента, ключевой индикатор развития экономики — это динамика доходов граждан.
«Отмечу, что заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении», — сказал Путин.
Он добавил, что темпы роста пока остаются скромными.
По данным главы государства, реальная заработная плата с октября по декабрь 2022 года выросла на 0,3%, 0,4% и 0,6% соответственно.
Реальные располагаемые доходы увеличились на 0,9% к аналогичному периоду 2021 года.
Ранее Владимир Путин наградил кладовщика и еще десять человек из Алтайского края.