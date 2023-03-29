29 марта
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Политика

Владимир Путин сообщил о росте реальных зарплат в стране

На совещании с членами правительства Владимир Путин заявил о росте реальных зарплат в России, сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

По словам президента, ключевой индикатор развития экономики — это динамика доходов граждан.

«Отмечу, что заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении», — сказал Путин.

Он добавил, что темпы роста пока остаются скромными.

По данным главы государства, реальная заработная плата с октября по декабрь 2022 года выросла на 0,3%, 0,4% и 0,6% соответственно.

Реальные располагаемые доходы увеличились на 0,9% к аналогичному периоду 2021 года.

Ранее Владимир Путин наградил кладовщика и еще десять человек из Алтайского края.

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