29 марта
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Жизнь

Владимир Путин наградил кладовщика и еще десять человек из Алтайского края

Президент России 27 марта отметил заслуги 11 жителей Алтайского края на государственном уровне, сообщают в мэрии Барнаула.

«Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Екатерине Арехиной
«Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Екатерине Арехиной
kremlin.ru

Так, врач Консультативно-диагностического центра Алтайского края Римма Дерявкина стала заслуженным врачом Российской федерации. У нее высшая квалификация по специальности «акушерство и гинекология».

Звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» получила начальница отдела обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности Евгения Спицкая.

Она участвовала в создании нормативной базы по вопросам экспертизы, а также проделала большую работу по разработке законов «О ветеринарии» и «О пчеловодстве».

Также почетным званием «Заслуженный работник физической культуры РФ» отметили инструктора-методиста спортивной школы олимпийского резерва Зою Шмойлову.

Она занимается развитием инвалидного спорта и работой с детьми, оставшимися без попечения родителей.

Награды.
Награды.
barnaul.org

Почетную грамоту президента РФ получили гендиректор авиационного предприятия «Алтай» Виталий Архипенко и авиационный техник по наземному обслуживанию Андрей Капустин.

Благодарностями за профессионализм в разных сферах Владимир Путин поощрил также кладовщика склада станции Барнаул ОАО «Российские железные дороги» Наталью Банникову, учителя гимназии № 74 Ольгу Кривощапову и председателя совета ветеранов уголовно-исполнительной системы Надежду Угодину.

Губернатор Алтайского края направит в адрес награжденных и поощренных поздравительные телеграммы.

Ранее Владимир Путин в честь 8 марта вручил госнаграду барнаульскому медику.

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