Владимир Путин в честь 8 марта вручил госнаграду барнаульскому медику

Екатерина Арехина получила почетное звание «Заслуженный врач РФ».
Арехина отметила, что в ее профессии важны не только профессиональные знания, но и душевные качества, такие как милосердие, сострадание, забота. Она предположила, что именно поэтому в медицину идут большинство женщин.
«Я очень рада, что мне выпала честь сегодня лично присутствовать при награждении, и есть возможность передать слова благодарности от всех медиков России за вашу поддержку, за те позитивные изменения, которые происходят в здравоохранении», — обратилась она к президенту.
Ранее алтайские врачи прошли обучение по работе с навигационной системой виртуальной реальности Sirio. С ее помощью они смогут проводить пункционную биопсию.