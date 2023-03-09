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Жизнь

Владимир Путин в честь 8 марта вручил госнаграду барнаульскому медику

Президент РФ Владимир Путин в Международный женский день вручил госнаграды выдающимся женщинам России. Среди награжденных оказалась заместитель главврача городской больницы в Барнауле Екатерина Арехина. Об этом сообщает официальный сайт.

«Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Екатерине Арехиной
«Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Екатерине Арехиной
kremlin.ru

Екатерина Арехина получила почетное звание «Заслуженный врач РФ».

Арехина отметила, что в ее профессии важны не только профессиональные знания, но и душевные качества, такие как милосердие, сострадание, забота. Она предположила, что именно поэтому в медицину идут большинство женщин.

«Я очень рада, что мне выпала честь сегодня лично присутствовать при награждении, и есть возможность передать слова благодарности от всех медиков России за вашу поддержку, за те позитивные изменения, которые происходят в здравоохранении», — обратилась она к президенту.

Ранее алтайские врачи прошли обучение по работе с навигационной системой виртуальной реальности Sirio. С ее помощью они смогут проводить пункционную биопсию.

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