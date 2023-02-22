22 февраля
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Здоровье

Алтайские онкологи смогут работать с помощью виртуальной реальности

Алтайские врачи прошли обучение по работе с навигационной системой виртуальной реальности Sirio. С ее помощью они смогут проводить пункционную биопсию. Об этом сообщает «Катунь 24».

Врачи. Алтайский край
Врачи. Алтайский край
Минздрав АК.

Sirio — это специальная приставка к компьютерному томографу. Она в реальном времени выводит на экран 2D и 3D изображение анатомической области.

В это же время устройство показывает движение инструмента внутри тела. Благодаря этому врач может точно и быстро определять наилучшую траекторию введения иглы.

Виртуальное сопровождение не только облегчит процедуру и снизит риски осложнений, но и уменьшит дозу рентгеновского облучения.

«Для онкологических пациентов это особенно важно, ведь в процессе лечения и диспансерного наблюдения они регулярно подвергаются лучевой нагрузке», — говорит врач-рентгенолог Алтайского онкологического диспансера Ольга Борисенко.

С помощью системы Sirio можно проводить процедуры с грудной клеткой, почками, надпочечниками, печенью и костными структурами.

В онкологии устройство используют для радиочастотных абляций (выжигание опухолей электрическим током определенной частоты) и химиоэмболизаций (введение медикаментов непосредственно в опухоль). Но главное предназначение системы — это пункционная биопсия.

Ранее капитальный ремонт сделали в рентгеноперационной в барнаульском кардиоцентре.

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