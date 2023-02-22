22 февраля
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Здоровье

Для сердца. Капитальный ремонт сделали в рентгеноперационной в барнаульском кардиоцентре

В Алтайском краевом кардиологическом диспансере в обновленной рентгеноперационной приступили к выполнению операций по имплантации электрокардиостимуляторов, сообщает портал «Вечерний Барнаул».

Кардиоцентр. Врачи
Кардиоцентр. Врачи
Сергей Башлычев

На протяжении двух месяцев в операционной шли капитальные ремонтные работы. Обычную операционную трансформировали под современные СанПиН.

Операционную подготовили к установке рентген-оборудования: изолировали от лучевого излучения стен, потолка и пола, усилили приточно-вытяжную вентиляцию.

Теперь хирурги проводят здесь хирургические вмешательства под контролем рентгена, например, по имплантации кардиостимуляторов, клапанов сердца.

Врачи уверены, что с новыми технологиями операции станут более доступными для жителей региона. Теперь пациенты, которых раньше направляли в федеральные центры в Кемерово, Новосибирске и Томске, смогут получать хирургическую помощь на месте.

Ранее в барнаульской больнице использовали новую систему для исследований сердца.

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