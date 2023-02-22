Для сердца. Капитальный ремонт сделали в рентгеноперационной в барнаульском кардиоцентре

На протяжении двух месяцев в операционной шли капитальные ремонтные работы. Обычную операционную трансформировали под современные СанПиН.
Операционную подготовили к установке рентген-оборудования: изолировали от лучевого излучения стен, потолка и пола, усилили приточно-вытяжную вентиляцию.
Теперь хирурги проводят здесь хирургические вмешательства под контролем рентгена, например, по имплантации кардиостимуляторов, клапанов сердца.
Врачи уверены, что с новыми технологиями операции станут более доступными для жителей региона. Теперь пациенты, которых раньше направляли в федеральные центры в Кемерово, Новосибирске и Томске, смогут получать хирургическую помощь на месте.
Ранее в барнаульской больнице использовали новую систему для исследований сердца.