14 февраля
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Здоровье

В барнаульской больнице используют новую систему для исследований сердца

В больнице скорой медицинской помощи внедрили новую ультразвуковую систему. Она исследует сердце и позволяет достовернее исключить наличие тромбов. Об этом сообщает минздрав Алтайского края.

Медицина.
Медицина.
http://zdravalt.ru/

Система премиум-класса оснащена чреспищеводным датчиком. Он позволяет исследовать пациентов, которые страдают фибрилляцией и трепетанием предсердий.

Врач-кардиолог Сергей Булыгин прошел специализацию и работает на новом оборудовании. Новая методика поможет с большой достоверностью исключить наличие тромбов.

Булыгин отмечает, что это не только ускоряет процесс восстановления сердечного ритма, но и уменьшает вероятность восстановительных эмболических инсультов.

В конце 2022 года с помощью системы было проведено 63 исследования. За январь 2023 года выполнено уже 23 исследования.

Ранее алтайские медики начали получать специальную социальную выплату.

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