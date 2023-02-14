В барнаульской больнице используют новую систему для исследований сердца

Система премиум-класса оснащена чреспищеводным датчиком. Он позволяет исследовать пациентов, которые страдают фибрилляцией и трепетанием предсердий.
Врач-кардиолог Сергей Булыгин прошел специализацию и работает на новом оборудовании. Новая методика поможет с большой достоверностью исключить наличие тромбов.
Булыгин отмечает, что это не только ускоряет процесс восстановления сердечного ритма, но и уменьшает вероятность восстановительных эмболических инсультов.
В конце 2022 года с помощью системы было проведено 63 исследования. За январь 2023 года выполнено уже 23 исследования.
Ранее алтайские медики начали получать специальную социальную выплату.