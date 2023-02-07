Алтайские медики начали получать специальную социальную выплату

Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю перечислило первые специальные социальные выплаты медработникам, установленные Правительством РФ с января 2023 года.

Самыми первыми получили выплаты медицинские работники Заречной подстанции Бийской станции скорой медицинской помощи.

В зависимости от категории специалиста и вида организации медикам полагается от 4,5 до 18,5 тыс. рублей.

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

Управляющая ОСФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова сообщила, что финансовую поддержку получат все, кому положена выплата.

Медработникам не нужно будет самостоятельно обращаться в фонд — медицинская организация сама представит в фонд реестр работников. Им перечислят деньги в течение семи рабочих дней.

Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация.

Какие еще новые выплаты социальным категориям гражданам доступны с 1 февраля, читай в материале altapress.ru.