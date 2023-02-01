Увеличение выплат, новые пособия и параллельный импорт. Что изменится для россиян с 1 февраля

Материнский капитал вырастет на 11,9% с 1 февраля.
Размер выплаты за первого и второго ребенка составит 586,9 тыс. рублей и 775,6 тыс. рублей соответственно.
Если ранее семья уже оформляла материнский капитал на первенца, то размер социальной выплаты на второго составит 188 тыс. рублей.
Вместе с маткапиталом подросли пенсии — так же на 11,9%.
Их будут получать инвалиды всех групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, участники ВОВ, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, инвалиды войны, Герои Советского Союза и России.
Кроме того увеличили детские выплаты. Так единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 909 рублей.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 8 591 рубля.
Изменился размер пособий при усыновлении детей. Минимальная сумма — 22 909 рублей, а максимальная — 175 043 рубля.
Медработники в 2023 году станут получать больше. По его словам премьер-министра Михаила Мишустина, прибавку к зарплате ежемесячно будут получать медработники дефицитных специальностей и должностей.
Так врачи центральных районных, районных и участковых больниц смогут получить прибавку в размере 18,5 тыс. рублей.
Младшему медперсоналу районных больниц, поликлиник и скорой помощи полагается в несколько раз меньше — 4,5 тыс. рублей.
Для операторов связи в России ужесточили требования. Так в случае перебоев связи или намеренном ее искажении будут начислены следующие штрафы
- гражданам — от 3 до 5 тыс. рублей,
- должностным лицам — от 5 до 10 тыс. рублей,
- ИП — от 10 до 20 тыс. рублей,
- юрлицам — от 30 до 50 тыс. рублей.
Со 2 февраля представят полный список перечня товаров для параллельного импорта.
В частности, новые правки коснулись парфюмерии и косметики, мыла и моющих средств, фото- и кинотоваров, электрических машин и оборудования, алкоголя.
Чтобы обеспечить безопасность данных граждан, в Гослуслугах добавят новый способ аутентификации. Пользователь сможет войти в сервис с использованием единой биометрической системы.
Такую идентификацию сейчас проводят банки путем фотографирования и записи голоса клиента.
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