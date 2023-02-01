Увеличение выплат, новые пособия и параллельный импорт. Что изменится для россиян с 1 февраля

3

Выплаты медикам

Медработники в 2023 году станут получать больше. По его словам премьер-министра Михаила Мишустина, прибавку к зарплате ежемесячно будут получать медработники дефицитных специальностей и должностей.

Так врачи центральных районных, районных и участковых больниц смогут получить прибавку в размере 18,5 тыс. рублей.

Младшему медперсоналу районных больниц, поликлиник и скорой помощи полагается в несколько раз меньше — 4,5 тыс. рублей.