1 февраля
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Жизнь

Увеличение выплат, новые пособия и параллельный импорт. Что изменится для россиян с 1 февраля

С 1 февраля в России вступают в силу новые поправки и законы. Так некоторые социальные выплаты увеличат на 11% и более. А за нарушение закона «о суверенном Рунете» начнут штрафовать. Altapress.ru рассказывает о переменах для россиян.

Мужчина пишет, ручка.
Мужчина пишет, ручка.
СС0
1
Индексация материнского капитала

Материнский капитал вырастет на 11,9% с 1 февраля.

Размер выплаты за первого и второго ребенка составит 586,9 тыс. рублей и 775,6 тыс. рублей соответственно.

Если ранее семья уже оформляла материнский капитал на первенца, то размер социальной выплаты на второго составит 188 тыс. рублей.

2
Увеличение пенсий и детских выплат

Вместе с маткапиталом подросли пенсии — так же на 11,9%.

Их будут получать инвалиды всех групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, участники ВОВ, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, инвалиды войны, Герои Советского Союза и России.

Кроме того увеличили детские выплаты. Так единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 909 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 8 591 рубля.

Изменился размер пособий при усыновлении детей. Минимальная сумма — 22 909 рублей, а максимальная — 175 043 рубля.

Пенсионер.
Пенсионер.
pexels.com. Автор: Andrea Piacquadio.
3
Выплаты медикам

Медработники в 2023 году станут получать больше. По его словам премьер-министра Михаила Мишустина, прибавку к зарплате ежемесячно будут получать медработники дефицитных специальностей и должностей.

Так врачи центральных районных, районных и участковых больниц смогут получить прибавку в размере 18,5 тыс. рублей.

Младшему медперсоналу районных больниц, поликлиник и скорой помощи полагается в несколько раз меньше — 4,5 тыс. рублей.

4
Наказание за нарушение закона «о суверенном Рунете»

Для операторов связи в России ужесточили требования. Так в случае перебоев связи или намеренном ее искажении будут начислены следующие штрафы

  • гражданам — от 3 до 5 тыс. рублей,
  • должностным лицам — от 5 до 10 тыс. рублей,
  • ИП — от 10 до 20 тыс. рублей,
  • юрлицам — от 30 до 50 тыс. рублей.
Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.
5
Параллельный импорт

Со 2 февраля представят полный список перечня товаров для параллельного импорта.

В частности, новые правки коснулись парфюмерии и косметики, мыла и моющих средств, фото- и кинотоваров, электрических машин и оборудования, алкоголя.

6
Биометрия на Госуслугах

Чтобы обеспечить безопасность данных граждан, в Гослуслугах добавят новый способ аутентификации. Пользователь сможет войти в сервис с использованием единой биометрической системы.

Такую идентификацию сейчас проводят банки путем фотографирования и записи голоса клиента.

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