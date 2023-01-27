27 января
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Потребитель

Западные алкогольные бренды вернутся в Россию через параллельный импорт

Западные бренды алкоголя, чьи поставки приостановили, могут вернуться в Россию с помощью параллельного импорта. Этим вопросом уже занялись ведущие российские дистрибуторы, сообщает «Ъ».

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

По информации «Ъ», в параллельный импорт собираются включиться Beluga Group и Luding Group.

Размер партий, который компания планирует ввозить в Россию, составляет около 200 тыс. бутылок Jagermeister и свыше 300 тыс. бутылок Johnnie Walker объемом 0,7 л и 1 л.

Эксперты считают, что в скором времени многие другие дистрибуторы из России начнут пробовать данный механизм. Наиболее привлекательны для ввоза такие бренды, как Jack Daniels, Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Macallan.

По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, увеличение числа поставщиков через параллельный импорт может привести к небольшому снижению средней цены на товар. Однако существенных скидок ждать не стоит.

Ранее ритейлеры предупреждали о сокращении поставок алкоголя к Новому году.

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