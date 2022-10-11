11 октября
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Потребитель

Дефицит «градуса» крепчает. О сокращении поставок алкоголя к Новому году предупредили ритейлеры

В магазинах к декабрю может возникнуть дефицит иностранного крепкого алкоголя. Об этом сообщает АКОРТ, пишет «Известия».

Алкоголь, виски.
Алкоголь, виски.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Наличие зарубежного алкоголя в российских магазинах сократилось: пиво на 40%, шампанское на 95%, есть риск появления дефицита крепкого алкоголя к декабрю.

Ритейлеры и производители разошлись во мнениях по импорту.

Речь идет о брендах виски Jack Daniels, Aberfeldy, Grants, Dewars, рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских марок коньяка и текилы.



«Представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%", — уточняет председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.



Крупные сети сейчас распродают остатки крепкого алкоголя, в связи с чем в «ближайшие пару месяцев» возможен дефицит этой категории товаров.

Ритейлеры в случае нехватки крепкого алкоголя могут столкнуться с потерей значимого объема прибыли.

При этом в Росалкогольрегулировании исключили риск дефицита алкогольной продукции.

Можно с уверенностью говорить, что отечественные потребители не останутся без алкогольной продукции на полках магазинов, подчеркнули в ведомстве.

По данным федеральной службы, за девять первых месяцев этого года объем производства алкоголя в России вырос на 12,3%.

Напомним, производство виски и джина резко взлетело в России

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