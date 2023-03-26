Путин стал часто пользоваться служебной квартирой в Кремле

Президент РФ Владимир Путин стал очень часто пользоваться квартирой в Кремле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Это произошло после того, как началась спецоперация, сообщает ТАСС.

Глава государства остается там в зависимости от загруженности рабочего графика, объяснил пресс-секретарь президента, пишет телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, как на государственном обеде в Кремле гостей потчевали камчатским крабом с трюфельным маслом. Гостей государственного обеда в Грановитой палате Кремля угощали салатом с карельской форелью, крокетами с камчатским крабом с трюфельным маслом, мурманским палтусом и мраморной говядиной. Приглашенным можно было откушать борщ с томленой уткой, цитрусовый щербет и малиновый мусс. На обеденном столе также нашли место мурманский палтус на овощном жюльене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре.