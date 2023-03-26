26 марта
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Политика

Путин прокомментировал сообщения о военном союзе России и Китая

Сотрудничество России и Китая нельзя считать военным союзом, заявил президент РФ Владимир Путин на телеканале «Россия 24».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Российский лидер опроверг утверждения о том, что сотрудничество двух стран представляет угрозу для Запада.

Путин признал, что у стран есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, оно прозрачное, там нет ничего секретного, пишет bfm.ru.

Президент также обвинил страны Запада в создании новой «Оси», как во времена Второй мировой.

Также Путин рассказал о ситуации вокруг передачи Великобританией Украине снарядов с урановым сердечником.

Российский лидер также признал наличие у Вооруженных сил РФ снарядов с обедненным ураном.

Путин также предупредил, что российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) будет размещено на территории Белоруссии.

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