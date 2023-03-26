Путин прокомментировал сообщения о военном союзе России и Китая

Российский лидер опроверг утверждения о том, что сотрудничество двух стран представляет угрозу для Запада.
Путин признал, что у стран есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, оно прозрачное, там нет ничего секретного, пишет bfm.ru.
Президент также обвинил страны Запада в создании новой «Оси», как во времена Второй мировой.
Также Путин рассказал о ситуации вокруг передачи Великобританией Украине снарядов с урановым сердечником.
Российский лидер также признал наличие у Вооруженных сил РФ снарядов с обедненным ураном.
Путин также предупредил, что российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) будет размещено на территории Белоруссии.