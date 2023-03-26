Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

Накануне президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации вокруг передачи Великобританией Украине снарядов с урановым сердечником.

Российский лидер также признал наличие у Вооруженных сил РФ снарядов с обедненным ураном.

Путин также предупредил, что российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) будет размещено на территории Белоруссии, указывает Газета.Ru.

Президент РФ добавил, что скоро в Белоруссии закончат — до 1 июля — строительство хранилища для ТЯО, а также оснастят им белорусские самолеты и, вероятно, ракетные комплексы «Искандер».

Ранее сообщения о покушении на Путина прокомментировал представитель Кремля. Между тем президент РФ улыбается и смеется, когда узнает версии о своих двойниках. Путин осведомлен об этой конспирологической теории.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС рассказал, что у него нет двойников и он отказался их использовать. Журналист просил прокомментировать одну из распространенных конспирологических теорий, согласно которой у президента есть по меньшей мере восемь двойников под кодовыми именами «Удмурт», «Банкетный», «Говорун» и другими.

Путин тогда говорил, что предложения использовать двойника действительно поступали к нему в начале 2000-х годов.