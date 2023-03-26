26 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

Накануне президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации вокруг передачи Великобританией Украине снарядов с урановым сердечником.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Российский лидер также признал наличие у Вооруженных сил РФ снарядов с обедненным ураном.

Путин также предупредил, что российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) будет размещено на территории Белоруссии, указывает Газета.Ru.

Президент РФ добавил, что скоро в Белоруссии закончат — до 1 июля — строительство хранилища для ТЯО, а также оснастят им белорусские самолеты и, вероятно, ракетные комплексы «Искандер».

Ранее сообщения о покушении на Путина прокомментировал представитель Кремля. Между тем президент РФ улыбается и смеется, когда узнает версии о своих двойниках. Путин осведомлен об этой конспирологической теории.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС рассказал, что у него нет двойников и он отказался их использовать. Журналист просил прокомментировать одну из распространенных конспирологических теорий, согласно которой у президента есть по меньшей мере восемь двойников под кодовыми именами «Удмурт», «Банкетный», «Говорун» и другими.

Путин тогда говорил, что предложения использовать двойника действительно поступали к нему в начале 2000-х годов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость