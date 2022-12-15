Уровень бедности снизился, а доходы россиян увеличились, заявил Владимир Путин

Глава государства отметил, что уровень бедности в России снизился до 10,5%.
«Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении», — отметил Владимир Путин.
Доходы людей с минимальными заработками увеличились на 27,8% номинально.
Президент напомнил, что семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет получали ежемесячные выплаты — это решение коснулось более 5 млн детей. Вслед за этим последовала опережающая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий на 10%.
Ранее altapress.ru писал, что можно купить на прожиточный минимум.
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