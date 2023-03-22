На государственном обеде в Кремле гостей потчевали камчатским крабом с трюфельным маслом

Также предлагалось постное меню.
Обед — от имени президента РФ Владимира Путина по случаю визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, напоминает Lenta.ru.
Приглашенным можно было откушать борщ с томленой уткой, цитрусовый щербет и малиновый мусс. На обеденном столе также нашли место мурманский палтус на овощном жюльене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре.
Подавали вино «Усадьба Дивноморское». <Винодельня «Усадьба Дивноморское» — уникальный терруар в самой южной части Краснодарского края (Геленджик).>
Ранее повар Путина рассказал, какое «первое» предпочитает президент РФ.
Выяснилось, что это борщ.
Поводом для обсуждения такого предпочтения стало желание Украины национализировать блюдо. Также кремлевский повар рассказал о «хороших котлетах» для Путина и банкетах. Там все выверено и отрепетировано настолько, что даже столы расставляют по времени — и здесь никаких сбоев быть не может. При этом у каждого официанта своя позиция, каждый знает порядок раздачи блюд и все это прорабатывается не один месяц.
Говоря о вкусовых предпочтениях президента России Владимира Путина знаменитый шеф-повар отметил, что тут ничего сверхъестественного.
«Он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами. И если я хочу, допустим, ананас, манго или папайю — конечно, все это есть. Это было всегда, и даже в СССР с этим проблем не было. Были и ананасы, и манго, и авокадо, и киви — чего только не было, хотя в магазинах их не бывало», — подчеркнул кремлевский шеф-повар.