На государственном обеде в Кремле гостей потчевали камчатским крабом с трюфельным маслом

Также предлагалось постное меню.

Обед — от имени президента РФ Владимира Путина по случаю визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, напоминает Lenta.ru.

Приглашенным можно было откушать борщ с томленой уткой, цитрусовый щербет и малиновый мусс. На обеденном столе также нашли место мурманский палтус на овощном жюльене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре.

Подавали вино «Усадьба Дивноморское». <Винодельня «Усадьба Дивноморское» — уникальный терруар в самой южной части Краснодарского края (Геленджик).>

Ранее повар Путина рассказал, какое «первое» предпочитает президент РФ.

Выяснилось, что это борщ.

Поводом для обсуждения такого предпочтения стало желание Украины национализировать блюдо. Также кремлевский повар рассказал о «хороших котлетах» для Путина и банкетах. Там все выверено и отрепетировано настолько, что даже столы расставляют по времени — и здесь никаких сбоев быть не может. При этом у каждого официанта своя позиция, каждый знает порядок раздачи блюд и все это прорабатывается не один месяц.

Говоря о вкусовых предпочтениях президента России Владимира Путина знаменитый шеф-повар отметил, что тут ничего сверхъестественного.