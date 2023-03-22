22 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

На государственном обеде в Кремле гостей потчевали камчатским крабом с трюфельным маслом

Гостей государственного обеда в Грановитой палате Кремля угощали салатом с карельской форелью, крокетами с камчатским крабом с трюфельным маслом, мурманским палтусом и мраморной говядиной, сообщает РИА Новости.

Государственный обед от имени президента РФ Владимира Путина в честь председателя КНР Си Цзиньпина.
Государственный обед от имени президента РФ Владимира Путина в честь председателя КНР Си Цзиньпина.
kremlin.ru

Также предлагалось постное меню.

Обед — от имени президента РФ Владимира Путина по случаю визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, напоминает Lenta.ru.

Приглашенным можно было откушать борщ с томленой уткой, цитрусовый щербет и малиновый мусс. На обеденном столе также нашли место мурманский палтус на овощном жюльене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре.

Подавали вино «Усадьба Дивноморское». <Винодельня «Усадьба Дивноморское» — уникальный терруар в самой южной части Краснодарского края (Геленджик).>

Ранее повар Путина рассказал, какое «первое» предпочитает президент РФ.

Выяснилось, что это борщ.

Поводом для обсуждения такого предпочтения стало желание Украины национализировать блюдо. Также кремлевский повар рассказал о «хороших котлетах» для Путина и банкетах. Там все выверено и отрепетировано настолько, что даже столы расставляют по времени — и здесь никаких сбоев быть не может. При этом у каждого официанта своя позиция, каждый знает порядок раздачи блюд и все это прорабатывается не один месяц.

Говоря о вкусовых предпочтениях президента России Владимира Путина знаменитый шеф-повар отметил, что тут ничего сверхъестественного.

«Он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами. И если я хочу, допустим, ананас, манго или папайю — конечно, все это есть. Это было всегда, и даже в СССР с этим проблем не было. Были и ананасы, и манго, и авокадо, и киви — чего только не было, хотя в магазинах их не бывало», — подчеркнул кремлевский шеф-повар.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость