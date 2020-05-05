Кремлевский повар рассказал о «хороших котлетах» для Путина и «победных банкетах»

Кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал РИА «Новости» о подготовках к приемам по случаю Дня Победы в Кремле и предпочтениях глав России.

Галкин отметил, что подготовка обычно начинается сразу после Нового года, чтобы не было никаких сбоев в организации торжественного банкета.

«Все это очень большая работа <…> идут проработки, дегустации, показы, согласования. До президента это все, конечно, не доходит… обычно эти вопросы решаются на уровне шефов и помощников администрации, которые отвечают за этот банкет», — рассказал повар.

По его словам, за время подготовки меню может незначительно корректироваться. И то, какой-нибудь десерт.

На самом банкете также все выверено и отрепетировано настолько, что даже столы расставляют по времени — и здесь никаких сбоев быть не может.

«Такого никогда не бывает и не было. Может случиться какая-то задержка, например, 55-й стол вынесли не через 15 минут, а через 17. На самом деле это нереально… потому что островков, где выдаются блюда, очень много, до 20. Кухня специально была сделана так, чтобы выходы в зал можно было организовать со всех сторон», — добавил Галкин.

При этом у каждого официанта своя позиция, каждый знает порядок раздачи блюд и все это прорабатывается не один месяц.

Торжественный прием многодетных семей в Кремле. алтай. рф

Что касается самого меню, то, как подчеркнул Галкин, все зависит от личных предпочтений.

К примеру, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, а первый президент России Борис Ельцин не любил морепродукты.

«Это зависит от первого лица. Могу сказать, что Леонид Ильич Брежнев в свое время — я его еще застал — любил дичь, уток с охоты в Завидово. Их, конечно, проверяли, жарили, но все равно предупреждали — осторожно, может попасться дробь», — рассказал повар.

Говоря о вкусовых предпочтениях президента России Владимира Путина знаменитый шеф-повар отметил, что тут ничего сверхъестественного.