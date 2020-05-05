Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 мая 8°C

Кремлевский повар рассказал о «хороших котлетах» для Путина и «победных банкетах»

Кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал РИА «Новости» о подготовках к приемам по случаю Дня Победы в Кремле и предпочтениях глав России.

Москва. Кремль.
Москва. Кремль.
СС0

Галкин отметил, что подготовка обычно начинается сразу после Нового года, чтобы не было никаких сбоев в организации торжественного банкета.

«Все это очень большая работа <…> идут проработки, дегустации, показы, согласования. До президента это все, конечно, не доходит… обычно эти вопросы решаются на уровне шефов и помощников администрации, которые отвечают за этот банкет», — рассказал повар.

По его словам, за время подготовки меню может незначительно корректироваться. И то, какой-нибудь десерт.

На самом банкете также все выверено и отрепетировано настолько, что даже столы расставляют по времени — и здесь никаких сбоев быть не может.

«Такого никогда не бывает и не было. Может случиться какая-то задержка, например, 55-й стол вынесли не через 15 минут, а через 17. На самом деле это нереально… потому что островков, где выдаются блюда, очень много, до 20. Кухня специально была сделана так, чтобы выходы в зал можно было организовать со всех сторон», — добавил Галкин.

При этом у каждого официанта своя позиция, каждый знает порядок раздачи блюд и все это прорабатывается не один месяц.

Торжественный прием многодетных семей в Кремле.
Торжественный прием многодетных семей в Кремле.
алтай. рф

Что касается самого меню, то, как подчеркнул Галкин, все зависит от личных предпочтений.

К примеру, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, а первый президент России Борис Ельцин не любил морепродукты.

«Это зависит от первого лица. Могу сказать, что Леонид Ильич Брежнев в свое время — я его еще застал — любил дичь, уток с охоты в Завидово. Их, конечно, проверяли, жарили, но все равно предупреждали — осторожно, может попасться дробь», — рассказал повар.

Говоря о вкусовых предпочтениях президента России Владимира Путина знаменитый шеф-повар отметил, что тут ничего сверхъестественного.

«Он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами. И если я хочу, допустим, ананас, манго или папайю — конечно, все это есть. Это было всегда, и даже в СССР с этим проблем не было. Были и ананасы, и манго, и авокадо, и киви — чего только не было, хотя в магазинах их не бывало», — подчеркнул Галкин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость