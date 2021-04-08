Повар Путина рассказал, какое «первое» предпочитает президент

Выяснилось, что это борщ.

Поводом для обсуждения такого предпочтения стало желание Украины национализировать блюдо.

«Наш президент просто пишет „хочу борщ“, „сварите борщ“. И все. На баранине или на телятине», — рассказал Галкин телеканалу «360».

По словам бренд-шефа, в Кремле при этом никогда не указывали — русский ли это борщ или украинский.

Также Галкин отметил — предпочтение именно борщу оказывал Борис Ельцин. Он любил, чтобы в борщ добавляли свиную или говяжью грудинку или свиной язык.

Михаила Горбачев предпочитал более легкий вариант борща, больше похожего на русские щи.

Управделами с иронией отнесся к желанию Украины национализировать суп и отметил, что государство должно решать более серьезные вопросы.

Ранее, говоря о вкусовых предпочтениях президента России Владимира Путина, знаменитый шеф-повар отметил, что тут ничего сверхъестественного.

«Он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами. И если я хочу, допустим, ананас, манго или папайю — конечно, все это есть. Это было всегда, и даже в СССР с этим проблем не было. Были и ананасы, и манго, и авокадо, и киви — чего только не было, хотя в магазинах их не бывало», — подчеркнул Галкин.

Наследие ЮНЕСКО

Вопрос о принадлежности борща к какой-то определенной нации возник после того, как Украина потребовала включить блюдо в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Заявка уже отправлена в штаб-квартиру организации в Париже, пишет News.ru.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сказал, что борщ — это исключительно украинское блюдо. И высказывания про его «русскость» — не что иное, как манипуляции.