Путин рассказал депутатам о главном враге общества

Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан страны, передает ТАСС .

«Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — заявил российский лидер.

Президент на этом фоне поручил кабмину в течение месяца подготовить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки россиян.

Он отметил — власти внимательно относятся к тем, кому нужна поддержка государства, пишет bfm.ru.

Так, в текущем году были произведены единовременные выплаты пенсионерам и семьям, в которых растут школьники.