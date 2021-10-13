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Экономика

Путин рассказал депутатам о главном враге общества

Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан страны, передает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — заявил российский лидер.

Президент на этом фоне поручил кабмину в течение месяца подготовить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки россиян.

Он отметил — власти внимательно относятся к тем, кому нужна поддержка государства, пишет bfm.ru.

Так, в текущем году были произведены единовременные выплаты пенсионерам и семьям, в которых растут школьники.

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