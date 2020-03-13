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13 марта -3°C

Путин рассказал, как его коробит от высоких зарплат глав госкомпаний

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что его сильно возмущает ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путина спросили, как соотносится высокий уровень зарплат топ-менеджеров с тем, что они работают в государственных компаниях и получают деньги из бюджета.

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен», — сказал Путин.

Однако он нашел объяснение, подчеркнув, что «не так все просто, как казалось бы на первый взгляд». Дело в том, что это объясняется общей рыночной стоимостью услуг управленцев высокого уровня.

Путин вспомнил, что один из топ-менеджеров однажды рассказал ему, что приходится нанимать «большое количество иностранных специалистов».

Таким людям в России вынуждены платить адекватную зарплату. Следовательно, их начальники должны получать еще больше, поскольку они начальники. Таким образом и получается «лесенка», на вершине которой сидит управленец с высокой зарплатой.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
из открытых источников в интернете

В качестве примера Путин привел аналогию с зарплатами военных и гражданских летчиков, когда труд пилотов пассажирских авиалиний стал оплачиваться выше.

По его словам, произошло это от того, что авиакомпании стали брать на работу иностранцев.

«Вынуждены были брать пилотов иностранных компаний, особенно имеющих опыт работы на „Боингах“, на европейских машинах. Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейские и американские стандарты», — пояснил Путин.

Теперь, по его словам, военные летчики уходят на должность второго пилота в гражданскую авиацию, потому что в армии они стали получать меньше.

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