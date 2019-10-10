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Экономика

Путин рассказал, какие проблемы решит справедливая зарплата врачей

Президент России Владимир Путин уверен, что справедливая зарплата врачей способна решить кадровый вопрос в отечественном здравоохранении.

Владимир Путин и врачи.
Владимир Путин и врачи.
kremlin.ru.

Об этом он заявил в ходе встречи с главой федерального правительства Дмитрием Медведевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин подчеркнул, что оплата труда медиков должна их мотивировать к эффективной работе.

«Очень важный вопрос — это оплата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый вопрос», — сказал российский лидер.

Дмитрий Медведев в ответ на это заявил, что кабмин подготовит сбалансированные решения, но признал, что это «довольно сложная задача».

Ранее глава федерального Минздрава Вероника Скворцова выступила с предложением принять правительственный документ, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.

При этом, по ее словам, переход на новую систему оплаты труда медиков займет не менее двух лет.

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