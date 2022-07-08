Путин рассказал о кризисе и сколько долларов напечатали США за два года пандемии

Это злоупотребление монопольным положением в валютной привело к кризису, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Наверняка специалисты знают о том, что кризис начал возникать еще в период борьбы с пандемией. И начал он возникать в связи с тем, что в развитых экономиках начали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, включили печатный станок. Вот в Соединенных Штатах напечатали 5,9 триллиона долларов. Это 38% денежной массы. За два года напечатали примерно столько, как печатали за предыдущие 40 лет. Темп такой же», — сказал глава государства в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».