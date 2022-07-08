8 июля
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Экономика

Путин рассказал о кризисе и сколько долларов напечатали США за два года пандемии

США в период пандемии за два года напечатали примерно столько, сколько за предыдущие 40 лет — 5,9 трлн долларов, в еврозоне напечатали 2,5 трлн евро.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Сайт президента РФ

Это злоупотребление монопольным положением в валютной привело к кризису, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Наверняка специалисты знают о том, что кризис начал возникать еще в период борьбы с пандемией. И начал он возникать в связи с тем, что в развитых экономиках начали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, включили печатный станок. Вот в Соединенных Штатах напечатали 5,9 триллиона долларов. Это 38% денежной массы. За два года напечатали примерно столько, как печатали за предыдущие 40 лет. Темп такой же», — сказал глава государства в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».

Путин отметил — в еврозоне напечатали 2,5 трлн евро. Запад пустил эти средства в экономику, начал раздавать гражданам, добавил российский лидер, пишет bfm.ru.

«И мы делали примерно то же самое. Но мы делали это все-таки точечно, аккуратно, и это не привело к такой вспышке инфляции», — указал Путин.

Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что Россия больше никогда не сможет доверять Западу. И Путин знает, куда ведет Россию, заявил Дмитрий Песков.

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