Путин рассказал о «запасе прочности экономики» России

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам рассказал о накопленных Россией финансовых резервах, сообщает Кремль.

Путин отметил, что к настоящему моменту резервы Фонда национального благосостояния России превышают 125 млрд долларов, а международные резервы — 560 млрд долларов.

«Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы», — подчеркнул президент.

Что касается итогов 2019 года, то, по словам Путина, прирост ВВП составил 1,3%, при этом в четвертом квартале динамика увеличилась до 2,3%.

В плюсе такой ключевой индикатор, как индекс промышленного производства, — 2,4% за прошлый год. Производство сельхозпродукции прибавило 4%. Также растут объемы розничной торговли.

Инфляция в 2019 году сократилась до 3% - сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении. На уверенно низком уровне находится безработица: в среднем это 4,6% за 2019 год.

«Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры», — подчеркнул Путин.

Экономика. Развитие. СС0

Также Путин дал установку на 2020 год, в течение которого «главная задача — сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост».

«Скажу очевидную, но очень важную, принципиальную вещь. Высокий темп экономического роста — это базовое условие для успешного социального развития, создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей, а значит, и для позитивных демографических изменений, которые так необходимы России», — отметил президент.

По его словам, экономический рост необходимо «закладывать» с учетом факторов внешних вызовов и рисков, которые власти «хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики».