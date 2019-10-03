Путин рассказал, почему США «своими руками уничтожают доллар»

Об этом российский лидер высказался в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

Путин уверен, что США, ограничивая использование собственной валюты, «своими руками уничтожают доллар» и подрывают к нему доверие.

«Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя», — цитирует президента РИА Новости.

Путин также подчеркнул, что сегодня золотовалютные резервы многих стран сокращаются в долларовом выражении, также снижаются долларовые расчеты мировой торговли.

По мнению российского лидера, когда США использует долларовые расчеты в качестве механизма политической борьбы, это попросту ведет к тому, что многие страны мира задумываются и переходят к расчетам в национальных валютах.