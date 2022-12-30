Путин разрешил не публиковать сведения о доходах чиновников на время СВО

Путин запретил публиковать сведения о доходах и расходах чиновников на время СВО.
Речь идет об общероссийских СМИ, а также официальных сайтах органов и организаций.
«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных актов РФ размещение <…> и предоставления таких сведений для опубликования не осуществляется», — говорится в указе.
Ранее стало известно, что двойную зарплату будут получать чиновники, командированные в новые регионы.
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