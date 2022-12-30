30 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Путин разрешил не публиковать сведения о доходах чиновников на время СВО

Президент Владимир Путин разрешил не публиковать декларации о доходах чиновников в СМИ и интернете на время спецоперации. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин запретил публиковать сведения о доходах и расходах чиновников на время СВО.

Речь идет об общероссийских СМИ, а также официальных сайтах органов и организаций.

«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных актов РФ размещение <…> и предоставления таких сведений для опубликования не осуществляется», — говорится в указе.

Ранее стало известно, что двойную зарплату будут получать чиновники, командированные в новые регионы.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость