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Экономика

Путин согласился продлить мораторий на проверки бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса о проверках бизнеса.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Такое заявление глава государства сделал в ходе общения с модераторами и спикерами Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

Речь шла о пятилетнем моратории.

По словам Путина, это большой срок.

«Нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил — это «очень хороший инструментарий», пишет bfm.ru. И предложил через год «вернуться к этому предложению».

Ранее бизнес-омбудсмен призвал власти во время локдауна самим оплачивать простой работников. Государство при введении локдауна или длинных выходных из-за коронавируса должно оплачивать простой сотрудников напрямую, минуя работодателя, говорится в докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

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