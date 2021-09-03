Путин согласился продлить мораторий на проверки бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса о проверках бизнеса.

Такое заявление глава государства сделал в ходе общения с модераторами и спикерами Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

Речь шла о пятилетнем моратории.

По словам Путина, это большой срок.

«Нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил — это «очень хороший инструментарий», пишет bfm.ru. И предложил через год «вернуться к этому предложению».

Ранее бизнес-омбудсмен призвал власти во время локдауна самим оплачивать простой работников. Государство при введении локдауна или длинных выходных из-за коронавируса должно оплачивать простой сотрудников напрямую, минуя работодателя, говорится в докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.