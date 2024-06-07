Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров, начиная с 1 февраля 2025 года. Глава государства подчеркнул, что для этого имеются необходимые ресурсы, сообщает «КоммерсантЪ».

Президент в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ сообщил о решении, которое неоднократно обсуждалось на его встречах с гражданами. Он отметил, что из-за финансовых и бюджетных ограничений прошлых лет не проводилась индексация пенсий работающих пенсионеров. Этот вопрос, затрагивающий миллионы граждан, стал актуальным. По словам президента, сейчас есть ресурсы для того, чтобы начать решать эту проблему в интересах людей. В связи с этим он предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что для возобновления индексации пенсий необходимо принять соответствующий федеральный закон. Он обратился к Госдуме с призывом рассмотреть и принять этот закон в текущую сессию, чтобы пенсии начали увеличиваться с 1 февраля 2025 года.

Напомним, что индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена по указу президента с 2016 года. Работающими пенсионерами считаются граждане, которые получают пенсию и при этом работают по трудовому или гражданско-правовому договору, а их работодатель производит отчисления в Социальный фонд России.

По информации Социального фонда, на март 2024 года в России насчитывалось 41 млн пенсионеров. Из них почти 8 млн человек (18,8% от общего числа пенсионеров) продолжали работать, а остальные 33 млн (81,2%) — не работали.

Ранее сообщалось, что Центробанк России оставил ключевую ставку на уровне 16%.

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