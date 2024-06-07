Внутренний спрос продолжает расти гораздо быстрее, чем может быть увеличено предложение товаров и услуг. В связи с этим ЦБ РФ рассматривает возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании.
Для того чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, потребуется гораздо больше времени для поддержания жесткой денежно-кредитной политики в экономике, чем предполагалось в апреле.
По прогнозам Центрального банка России, с учетом текущей монетарной политики, годовая инфляция вернется к запланированным показателям в 2025 году и будет оставаться на уровне около 4% в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что могут ли в России 7 июня поднять ключевую ставку до 17%.
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