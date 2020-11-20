Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Упразднение объясняют тем, что оно поможет совершенствовать «решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих».

Теперь функции Россвязи и Роспечати будет выполнять Минцифра. Также им перейдут обязательства возникшие после исполнения судебных решений. Сотрудники ликвидированных агентств смогут продолжить работу в Минцифры, пишет РИА «Новости».

«Задача Минцифры сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел „бесшовно“ и не вызвал проблем в реализации текущих задач. <…> Вливание агентств позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач. Все полномочия и функционал плавно и поэтапно перейдут в министерство», — подчеркнули в ведомстве.