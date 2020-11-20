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20 ноября
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Экономика

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Президент Владимир Путин ликвидировал своим указом Роспечать и Россвязь. Их функционал передан Министерству цифрового развития, сообщают «Известия».

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Упразднение объясняют тем, что оно поможет совершенствовать «решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих».

Теперь функции Россвязи и Роспечати будет выполнять Минцифра. Также им перейдут обязательства возникшие после исполнения судебных решений. Сотрудники ликвидированных агентств смогут продолжить работу в Минцифры, пишет РИА «Новости».

«Задача Минцифры сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел „бесшовно“ и не вызвал проблем в реализации текущих задач. <…> Вливание агентств позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач. Все полномочия и функционал плавно и поэтапно перейдут в министерство», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что о ликвидации двух ведомств стало известно 17 ноября.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, упразднение не несет рисков для отрасли. Он также подчеркнул, что подобные слияния уже были: например, когда агентство Росздрав присоединили к Минздраву.

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