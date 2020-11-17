В России могут ликвидировать «малофункциональные» Роспечать и Россвязь

Хинштейн отметил, что решение по ведомствам еще не приняли, однако их функционал невелик, поэтому упразднение не несет рисков для отрасли.
«Решение не принято, хотя оно действительно обсуждается. В случае, если такое решение будет принято, то функционал агентств может быть передан напрямую министерству», — отметил он.
Депутат подчеркнул, что такие прецеденты уже были. Например, агентство Росздрав ранее присоединили к Минздраву.
«Я не вижу рисков для управления отраслью, учитывая, что сегодня функционал агентств и без того достаточно невелик», — пояснил Хинштейн.
Он также уточнил, что возможность сокращения федеральных агентств рассматривают в рамках оптимизации структуры Минцифры.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о предстоящей реформе системы госуправления, которую начнут с 1 января 2021 года.