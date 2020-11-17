В России могут ликвидировать «малофункциональные» Роспечать и Россвязь

Хинштейн отметил, что решение по ведомствам еще не приняли, однако их функционал невелик, поэтому упразднение не несет рисков для отрасли.

«Решение не принято, хотя оно действительно обсуждается. В случае, если такое решение будет принято, то функционал агентств может быть передан напрямую министерству», — отметил он.