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Жизнь

В России могут ликвидировать «малофункциональные» Роспечать и Россвязь

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал РИА «Новости» возможное упразднение Роспечати и Россвязи.

Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн.
er.ru

Хинштейн отметил, что решение по ведомствам еще не приняли, однако их функционал невелик, поэтому упразднение не несет рисков для отрасли.

«Решение не принято, хотя оно действительно обсуждается. В случае, если такое решение будет принято, то функционал агентств может быть передан напрямую министерству», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что такие прецеденты уже были. Например, агентство Росздрав ранее присоединили к Минздраву.

«Я не вижу рисков для управления отраслью, учитывая, что сегодня функционал агентств и без того достаточно невелик», — пояснил Хинштейн.

Он также уточнил, что возможность сокращения федеральных агентств рассматривают в рамках оптимизации структуры Минцифры.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о предстоящей реформе системы госуправления, которую начнут с 1 января 2021 года.

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