Мишустин намерен провести «административную реформу» в самый подходящий момент

Согласно задумке правительства России, с 2021 года установят единые стандарты структуры центральных аппаратов и территориальных органов исполнительной власти, а также подумают о сокращении их численности.

«Будут сокращены в основном за счет незаполненных вакансий 5% центральных аппаратов министерств и ведомств, 10% штатов территориальных органов», — отмечает издание.

При этом наиболее символичным станет сокращение части заместителей министров и заместителей глав ведомств Белого дома.

Основной смысл реформы — не в увольнениях и сокращениях, а в приведении в рациональный вид системы управления в министерствах.

Сокращения расходов на оплату труда госслужащих реформа не предполагает. Напротив, с финансовой точки зрения основная задача изменений — нормализовать ситуацию с оплатой их труда.

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«Момент для новой реформы госслужбы подходящий: и эпидемические потрясения 2020 года (в том числе впервые массовая удаленка в ФОИВ — федеральных органах исполнительной власти), и чисто управленческие и технологические (цифровизация и аутсорсинг) изменения в госаппарате позволяют сейчас по крайней мере попробовать изменить массовую управленческую культуру в Белом доме», — поясняет издание.

После реформы количество руководителей высшего и среднего звена, помощников и советников будут рассчитывать в зависимости от числа «управляемых подчиненных».

К примеру, в аппарате Белого дома из 329 должностей замруководителей ФОИВ сократить хотят несколько десятков, включая 25 должностей заместителей министров.

Издание отмечает, что причины «неудач» предыдущих оптимизаций планируют учесть. Так, Белый дом отдельно озаботится тем, чтобы сокращение не сводилось к оптимизации численности ФОИВ за счет подведомственных служб и агентств.

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