Раздутые зарплаты топ-менеджеров «Роскосмоса» сократили вместе с людьми

Рогозин в комментариях под своим постом в Facebook отметил, что доходы сократили на 15−20 процентов.

«Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15−20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и до 15 человек со 100 сокращается аппарат ОРКК (Объединенная ракетно-космическая корпорация)», — написал он.