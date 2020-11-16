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Экономика

Раздутые зарплаты топ-менеджеров «Роскосмоса» сократили вместе с людьми

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о сокращении зарплат менеджерам госкорпорации, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
roscosmos.ru

Рогозин в комментариях под своим постом в Facebook отметил, что доходы сократили на 15−20 процентов.

«Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15−20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и до 15 человек со 100 сокращается аппарат ОРКК (Объединенная ракетно-космическая корпорация)», — написал он.

Также он подчеркнул, что бюджет компании идет на создание нового научно-технического задела.

В годовом отчете госкорпорации за 2018 год, когда Рогозин возглавил «Роскосмос», численность сотрудников аппарата составляла 605 человек. За прошлый год такие данные отсутствуют.

Примечательно, что накануне президент России Владимир Путин выразил недовольство «Роскосмосом» и потребовал отчитаться о ряде программ.

Ранее на сайте «Роскосмоса» опубликовали песни Рогозина: «Над Землей летит корабль», «Над Россией», «Не стреляй» и другие.

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