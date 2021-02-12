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Экономика

Путин выделил из своего резервного фонда денег «жителям осажденного Севастополя»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 83 млн рублей на выплаты лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя».

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», — говорится в распоряжении.

Ранее стало известно, какие выплаты и пособия увеличатся в Алтайском крае с 1 февраля.

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