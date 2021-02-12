Путин выделил из своего резервного фонда денег «жителям осажденного Севастополя»

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», — говорится в распоряжении.
Ранее стало известно, какие выплаты и пособия увеличатся в Алтайском крае с 1 февраля.