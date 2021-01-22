Стало известно, какие выплаты и пособия увеличатся в Алтайском крае с 1 февраля

Соцвыплаты увеличатся на 4,9%, именно на столько, согласно Росстату, выросли цены в 2020 году.
На размер инфляции вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают почти 235 тыс. жителей Алтайского края, пользующихся правом на федеральные льготы.
Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Стоимость полного денежного эквивалента набора вырастет до 1211,66 рублей в месяц.
Что входит в состав ЕДВ
Предоставление лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (933,25 рублей в месяц), путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (144,37 рублей в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134,04 рублей. в месяц).
Выплата на похороны
Как ранее сообщалось, с февраля увеличивается пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера.
Проиндексированный размер выплаты составит 6424 рублей 98 копеек.
В районах Алтайского края, где применяется районный коэффициент 15%, размер социального пособия на погребение 7 388 рублей 72 копеек, при районном коэффициенте 20% — 7709 рублей 97 копеек.
В пенсионном фонде отметили, что самую большую ежемесячную выплату получают Герои России. С1 февраля ее размер составит 68 834,86 рубля.
Ранее в Правительстве России пояснили, как получить двойное пособие на детей в 2021 году.