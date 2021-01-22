Стало известно, какие выплаты и пособия увеличатся в Алтайском крае с 1 февраля

С 1 февраля в Алтайском крае увеличатся некоторые виды социальных выплат, пособий и компенсаций. В краевом отделении пенсионного фонда рассказали , какие именно и насколько.

Соцвыплаты увеличатся на 4,9%, именно на столько, согласно Росстату, выросли цены в 2020 году.

На размер инфляции вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают почти 235 тыс. жителей Алтайского края, пользующихся правом на федеральные льготы.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Стоимость полного денежного эквивалента набора вырастет до 1211,66 рублей в месяц.

Что входит в состав ЕДВ

Предоставление лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (933,25 рублей в месяц), путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (144,37 рублей в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134,04 рублей. в месяц).

Деньги. CCO.

Выплата на похороны

Как ранее сообщалось, с февраля увеличивается пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера.

Проиндексированный размер выплаты составит 6424 рублей 98 копеек.

В районах Алтайского края, где применяется районный коэффициент 15%, размер социального пособия на погребение 7 388 рублей 72 копеек, при районном коэффициенте 20% — 7709 рублей 97 копеек.

В пенсионном фонде отметили, что самую большую ежемесячную выплату получают Герои России. С1 февраля ее размер составит 68 834,86 рубля.

Ранее в Правительстве России пояснили, как получить двойное пособие на детей в 2021 году.