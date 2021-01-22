В Алтайском крае увеличили пособие на погребение умерших пенсионеров

В районах Алтайского края, где применяется районный коэффициент 15%, размер социального пособия на погребение составит 7388 рублей 72 копеек.
Там же, где действует районный коэффициент 20%, размер пособия увеличится до 7709 рублей 97 копеек.
Ранее в ПФР рассказали altapress.ru, что для получения пособия на погребение неработающего пенсионера гражданин, взявший на себя организацию похорон, должен обратиться в любой территориальный орган ПФР, но не позднее шести месяцев со дня смерти пенсионера.
На умерших работающих пенсионеров пособие выплачивают по месту работы.