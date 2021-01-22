В Алтайском крае увеличили пособие на погребение умерших пенсионеров

С 1 февраля в Алтайском крае повысится пособие на погребение умерших неработающих пенсионеров, которое выплачивает их родственникам Пенсионный фонд. Оно составит 6424 рублей 98 копеек плюс районный коэффициент. Об этом сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю.