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В Алтайском крае увеличили пособие на погребение умерших пенсионеров

С 1 февраля в Алтайском крае повысится пособие на погребение умерших неработающих пенсионеров, которое выплачивает их родственникам Пенсионный фонд. Оно составит 6424 рублей 98 копеек плюс районный коэффициент. Об этом сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Altapress.ru

В районах Алтайского края, где применяется районный коэффициент 15%, размер социального пособия на погребение составит 7388 рублей 72 копеек.

Там же, где действует районный коэффициент 20%, размер пособия увеличится до 7709 рублей 97 копеек.

Ранее в ПФР рассказали altapress.ru, что для получения пособия на погребение неработающего пенсионера гражданин, взявший на себя организацию похорон, должен обратиться в любой территориальный орган ПФР, но не позднее шести месяцев со дня смерти пенсионера.

На умерших работающих пенсионеров пособие выплачивают по месту работы.

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