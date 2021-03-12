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Экономика

Путин выразил свое отношение к росту цен

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на сельхозпродукцию и на продукты питания в целом.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
kremlin.ru

«Должен соблюдаться баланс интересов. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Внутриценовые удары не должны быть такими, которые имели место быть. Надо применять соответствующие инструменты и смягчать эти шаги», — заявил глава государства.

На совещании о мерах по повышению инвестиционной активности глава совета директоров «Русагро» Вадим Машкович обосновал рост цен на сельхозпродукцию в том числе ростом издержек предприятий АПК, сообщает «Интерфакс».

Путин заверил, что власти не намерены «ущемлять агропромышленный бизнес нерыночными методами». Однако цены на сельхозпродукцию должны отражать баланс интересов как производителей, так и потребителей.

Российский лидер также выразил понимание предприятий АПК продавать свою продукцию по ценам мирового рынка, которые в последнее время выросли, пишет «Росбалт».

«Но это не только желание, связанное с тем, чтобы карманы кому-то набить. Поверьте, я не думаю так примитивно», — заявил он.

По его словам, важно, что АПК развивается, дает дополнительные доходы и производства, дополнительные рабочие места, что только приветствуется.

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