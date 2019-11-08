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Экономика

Путин во время визита в Сибирь призвал развивать проект «Золотое кольцо Алтая»

Президент России Владимир Путин во время выступления на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске, призвал развивать крупные туристические проекты, в числе которых назвал «Золотое кольцо Алтая».

Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
kremlin.ru.

«Необходимо развивать программы в сфере туризма, такие как проект „Золотое кольцо Алтая“, в рамках которого создаются новые туристические маршруты и туры, совмещающие лечение и отдых, экскурсии по историко-культурным и природным объектам», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, сегодня Россия и Казахстан тесно взаимодействуют по всем ключевым направлениям.

«Россия — крупнейший инвестор в казахстанскую экономику. Накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 миллиардов долларов, а казахстанские в России — почти четыре миллиарда долларов. Создано более 6,5 тысячи совместных предприятий, которые действуют в самых разных регионах наших стран», — отметил Путин.

Также президент подчеркнул, что в российских вузах на данный момент обучаются около 74 тысяч казахстанских граждан, в том числе свыше 30 тысяч — на средства российского бюджета.

Глава государства также заверил, что Россия заинтересована в углублении промышленной кооперации с Казахстаном и создании совместных предприятий.

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